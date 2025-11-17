◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）今年からスワンＳが生まれ変わった。昨年まではこのＧ１まで中２週だったが、今年から１０月上旬の施行になり、中５週とたっぷり間隔が空いた。この変化を追い風にできるのがウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）だ。今まで重賞で４勝、２着４回、３着１回で複勝圏内が計９回あるが、８回が中５週以上。間隔を空け