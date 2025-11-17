海をフィールドに活動している高知海洋少年団の子どもたちが、11月16日、ウミガメの産卵場所を守るために海岸の清掃活動を行いました。高知海洋少年団は「海に親しみ、学び、鍛える」をモットーに、シーカヤックに乗ったり手旗信号やロープワークを学んだりといった活動を行っています。このうち年に2回、ウミガメの産卵場所を守る海岸の清掃にも取り組んでいて、高知県高知市の春野海岸でごみ拾い