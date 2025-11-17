阪神の梅野隆太郎捕手（34）が17日、西宮市内で契約交渉に臨み、今季年俸1億6000万円（推定）から4000万円減の年俸1億2000万円で更改した。「来年もタイガースでプレーできるので感謝の気持ちでいっぱいです」25パーセントの大幅ダウンには「この一年、なかなか出場機会がなく、ファンのみなさんに元気なところを見せられなかった」と満足できないシーズンに巻き返しを期した。21年オフにFA権を行使せず結んだ4年契約最終年