「明治神宮大会」（１７日、神宮球場）野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が視察に訪れ、関係者らにあいさつした。激戦から一夜が明け井端監督は、早くも気持ちを来年３月に向けていた。前日１６日の試合後、会見でも「まずは選考から入る」と話したように、今後は来年３月のＷＢＣ本戦に向けた絞り込み作業を急ぐ。既にＭＬＢに所属する日本人選手には今年９月、ＷＢＣを組織するＭＬＢ傘下「ＷＢＣＩ」を