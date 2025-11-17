起業を目指す学生や社会人を支援しようと新潟市は起業家による講演を交えた交流イベント「にいスタ！」を14日、開きました。参加者は登壇した4人の先輩起業家の起業を志したきっかけや失敗談などリアルな体験に耳を傾け起業に対する理解を深めていました。