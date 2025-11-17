野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」は１６日、東京ドームで韓国代表との第２戦が行われ、７―７で引き分けた。侍ジャパンは来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇に挑む。韓国７―７日本日本は３点を追う四回、佐々木の適時打などで追いついた。１点を勝ち越された直後の五回は佐々木の押し出し四球と石上の２点打で逆転。八回には森下の押し出し四球で加