巨人・郡拓也捕手（２７）が１７日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み４０万減の８４０万円でサインした。（金額は推定）昨年３月に巨人・若林晃弘内野手とのトレードで日本ハムから巨人に移籍。昨季は５試合、今季は３試合の出場に終わった。「見ての通りです。（悔しさは）頭のど真ん中にあります。何もかもうまくいっていない」と唇をかみ、来季こその思いをにじませた。オフは帝京高の先輩である日本ハム・松本