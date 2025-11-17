17日早く、大分県大分市神崎付近の海上で男性がうつぶせの状態で浮いているのが見つかりました。 男性はその場で死亡が確認されています。 大分市の事故現場 ◆TOS刀祢優月記者（17日午前8時すぎ ）「うみたまごに近い国道10号の歩道です。ここから数メートル先で人が浮いていたということです」 大分海上保安部などによりますと17日7時ごろ大分市神崎の沿岸で釣りをしていた人から「人が浮いている」と1