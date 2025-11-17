山形・鶴岡市で17日朝にクマ1頭が住宅の敷地内で目撃され、その後、緊急銃猟により駆除されました。17日午前6時ごろ、山形・鶴岡市で周囲を見回っていた猟友会の男性が「カキの木にクマがいる」と市に通報しました。市は緊急銃猟を実施することを決め、午前6時45分ごろにクマは駆除されました。駆除されたクマは体長70cmのオスでした。鶴岡市では16日午後、同じカキの木でクマが目撃されていて、その後クマの行方が分からなくなっ