IVE（アイヴ）のREI（レイ）がInstagramを更新。あらたな髪色を披露し、「かわいすぎ」とファンの注目を集めている。 【写真】IVEレイのハイトーンヘア×ツインテ姿／「2025 Grand Song」受賞のIVE集合ショット【動画】IVEレイがニューヘアでユジンとダンスチャレンジ ■IVEレイがハイトーンカラー×ツインテールで IVEは、11月14・15日に韓国のインスパイアアリーナで開催された『KOREA G