【「チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！」】 11月17日12時より連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！」を「竹コミ！」で11月17日12時より連載開始する。 本作は作画をゆうきそにすけ氏、原作をただのぎょー氏が担当する作品。社交場より魔物を愛するテイマー令嬢のスローライフを描いていく。