県内は大気の状態が非常に不安定となり高波や強風のため交通機関に影響が出ています。また強い寒気が流れ込み、18日から19日にかけ山沿いでは積雪となるところもある見込みです。大気の状態が非常に不安定となっている県内。佐渡汽船のジェットフォイルは強風や高波の影響で午前9時40分以降のすべての便で欠航となっています。17日夕方にかけ落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうや急な強い雨が降るところがある見込みで注意が必要