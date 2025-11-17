サカナクションが、2026年3月27日に東京 有明にてオープンする東京ドリームパーク内の多目的ホール SGCホール有明にて行われる『こけら落としプレミアシリーズ』に出演する。 （関連：2025年、アニソンの“立ち位置”に変化？サカナクション、ELLEGARDEN、スピッツ起用……日本の普遍的音楽へ） 東京ドリームパークは、テレビ朝日による複合型エンタテインメント施設。本