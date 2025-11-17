小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は11月15日、国内3店舗目となる「Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店」をオープン。同日、オープニングセレモニーが開催されました。オープニングセレモニーを実施オープニングセレモニーには小米技術日本 取締役社長の呂暁露氏、イオンモール イオンレイクタウンkaze店ゼネラルマネージャーの浅井直樹氏が登壇。Xiaomi製品ファン“miファン”から選ばれた2名と共にテープカットを行い、オ