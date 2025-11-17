平和公園の原爆供養塔に納められている遺骨をめぐり、広島市が初めてDNA型鑑定を実施することがわかりました。原爆供養塔には、引き取り手のないおよそ7万人分の遺骨が置かれています。身元を特定するための遺骨のDNA型鑑定について、広島市はこれまで実施していませんでしたが、ことし5月、骨つぼの中に遺髪が入っている犠牲者の遺族から鑑定の依頼がありました。市は、毛髪であれば鑑定できる可能性があると判断し、初めて実施す