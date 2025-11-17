原発や中間貯蔵施設の建設計画に反対する集会が15日、上関町で開かれました。集会は県内4つの反原発団体が開いたもので県内外からおよそ160人が集まりました。（上関原発を建てさせない祝島島民の会木村力代表）「死の灰を生み出す原発を建設するなど狂気の沙汰と考えますみんなの海です埋め立て反対の声を粘り強く上げ続けましょう」集会では日本地質学会会員の越智秀二さんが「地形や地質から見た上関への原子力施設建設の危険