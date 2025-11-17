今回のお悩み「iPhoneとAndroidってどっちが安いの？」これまでなんとなくiPhoneを使ってきましたが、Androidも写真の画質が良さそうで気になっています。ぼんやりとAndroidの方が安そうなイメージを持っているのですが、実際のところはどうなのでしょうか？（20代後半／人事・総務）スマホを買い替えるとき、「iPhoneとAndroid、どっちが安いんだろう？」と迷った経験はありませんか。なんとなくiPhoneは高そう、Androidは安そう