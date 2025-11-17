ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年11月17日（月）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 106 - 124 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがスムー