日経225先物は11時30分時点、前日比170円安の5万0160円（-0.33％）前後で推移。寄り付きは5万0300円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万0430円）にサヤ寄せする動きとはならず、小幅に売りが先行して始まった。現物の寄り付き後ほどなくして4万9880円まで売られ、25日移動平均線（4万9940円）を割り込む場面もあった。ただ、中盤にかけて押し目待ち狙いのロングが入り、5万0430円まで買われた。買い一巡後は再び軟化し、5万0100円