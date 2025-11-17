Ãæ¹ñºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Á´¹ñ±¿Æ°²ñ¡ÊÁ´±¿²ñ¡Ë¤ÎÎ¦¾å¡¦ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó·è¾¡¤ÇÄÁ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ç¡¢2¥á¡¼¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¤Î3²óÌÜ¤Î»îµ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿¹¾ÁÉ¾Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÆ¡»Ò¹·¡Ê¥É¥ó¡¦¥º¡¼¥¢¥ó¡Ë¤Ï¡¢¸«»ö¤ÊÄ·Ìö¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Û¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¯Ãæ¡¢´î¤ó¤ÀÆ¡¤Ï±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¡¼¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤«¤é²¼¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë·Ç¤²¤¿±¦¼ê¤¬¥Ð¡¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¥Ð¡¼¤¬¡ËÍî²¼¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤Ï°ì