17日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝154円70銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝179円48銭前後と47銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース