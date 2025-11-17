17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の5万150円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万11.53円に対しては138.47円高。出来高は2万9371枚となっている。 TOPIX先物期近は3339ポイントと前日比15ポイント安、現物終値比6.39ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50150-210