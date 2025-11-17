希少生物への影響が懸念される北海道釧路市北斗のメガソーラー建設を巡り、事業者の日本エコロジーの立ち合いのもと、文化庁の職員が現地視察を行いました。釧路市北斗のメガソーラー建設予定地に視察に入ったのは、文化庁の調査官や道職員などです。（武田記者）「日本エコロジーが文化庁への現地説明を始めました。けさ、タンチョウが群れていた周辺を見ています」視察では文化財保護法の観