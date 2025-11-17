野球が盛んな呉市で、地元が輩出した名選手たちを称える高校野球の交流試合が行われました。「呉レジェンドマッチ」として呉市の鶴岡一人記念球場で高校野球の交流試合が行われました。甲子園出場校を含む県内6つの伝統校が集いました。プロ野球の監督として歴代最多勝利数を誇る鶴岡一人さんなど呉が輩出した名監督や名選手を称え、まちを盛り上げようと去年から開催されています。■呉三津田高校 佐藤丈太朗 主将「高校生が一丸