11月16日夕方、御船町で、横断歩道を渡っていた6歳の男子児童が軽乗用車にはねられました。 【写真を見る】ボンネットが凹んだ軽乗用車運転手が逮捕された 児童は一時、意識不明の重体でしたが、現在は意識が戻っています。 16日午後5時ごろ、御船町陣の町道で「小学生の男の子が車の下敷きになっている」と119番通報がありました。 警察によりますと、この事故で6歳の男子児童が頭を強く打ち、病院に運ばれました。 一時、