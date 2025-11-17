大分市の入札妨害事件で、予定価格を聞き出すよう元市議に依頼し、入札した業者の男に大分地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】元大分市議から予定価格聞き出し入札造園会社社長に執行猶予付き有罪判決大分地裁 公契約関係競売入札の罪で有罪判決を受けたのは、大分市の造園会社社長・新名公明被告（58）です。 判決によりますと、大分市が去年発注した業務委託の指名競争入札をめぐり、新名被告