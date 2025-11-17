近年世界中から注目を集めている和食ですが、味の決め手と言っても過言ではないのがダシ。そのダシをとるのに無くてはならないのが「昆布」です。ほかにも佃煮・昆布豆・酢昆布など、さまざまな食品に使われていますが「ヨーグルトに合わせる」というインパクト強めな提案をする企業があると聞きつけた筆者。さっそく調べてみました。とろろ昆布（提供：日高食品工業株式会社）☆☆☆☆昆布とヨーグルト、この一見突拍子もない