米グーグル出身者らが設立した人工知能（ＡＩ）開発の新興企業「サカナＡＩ」（東京）は１７日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）など国内外の企業１０社以上を引受先とする第三者割当増資で約２００億円を調達したと発表した。増資後の企業価値は約４０００億円となり、国内の未上場新興企業では最大になったとみられる。サカナＡＩの大規模な資金調達は昨年９月以来。調達した資金は、生成ＡＩの基盤技術とな