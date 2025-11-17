クマ環境省は17日、10月の全国のクマによるけが人を含む人的被害が88人となり、今年4〜10月の合計が196人となったと発表した。9月の39人から急増し、過去5年間の同時期で最も多い。環境省によると、4〜10月に被害者数が最も多かったのは秋田の56人。岩手34人、福島20人、長野15人と続いた。10月の最多は秋田の37人。年間で最多だった2023年度の4〜10月の182人を上回っている。