言論NPOなどが毎年実施している「日中共同世論調査」の発表が、中国側の要請で再度、延期されました。【映像】「東京−北京フォーラム」の様子日本の民間団体・言論NPOは、中国国際伝播集団と実施した「日中共同世論調査」を17日発表する予定でした。しかし中国側から16日、「現状の日中関係の情勢を踏まえ延期したい」という趣旨の連絡が入りました。高市総理の台湾をめぐる発言に中国政府が反発していることが影響している