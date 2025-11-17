美しい自然現象のひとつ「雲海」。関西地方では、“天空の城”と称される竹田城跡（兵庫県朝来市）が代表的な雲海スポットとして挙げられます。とはいえ｢どんなタイミング」で見ることができるのでしょうか？雲海のアレコレについて、南気象予報士事務所の前田智宏さんに話を聞きました。竹田城の雲海・2022年10月（提供：前田智宏気象予報士）☆☆☆☆●雲海とは何か山の上など高所から見下ろしたときに雲や霧が一面に広が