ホストクラブの売掛金を返済させるために、金品を脅し取ったとして逮捕された元ホストの男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 不起訴処分となったのは、元ホストの男性（25）です。 男性は今年4月、ホストクラブに客として訪れていた、専門学校生の女性（19）に、売掛金の返済が滞っているとして「逃げるなよ、逃げたら許さんけんね」などと脅し、2000円分の電子マネーを送金させた疑いで、逮捕さ