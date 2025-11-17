交際相手の9歳男児をバットで殴り、全治2週間のけがをさせたとして大分市の会社員の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む32歳の会社員の男です。 男は10月30日午後5時ごろから1時間半にわたり、自宅で同居する交際相手の女性の息子（9）の頭や足をバットで複数回殴り、全治2週間のけがをさせた疑いが持たれています。 児童相談所から31日に通報を受けた警察が捜査した結果、容疑が固まったため17日、