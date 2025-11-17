栃木県の文化の振興に著しく貢献した人に贈られる文化功労者の表彰式が１０日、宇都宮市で行われ、２０２５年度は２人が表彰されました。 ２０２５年度、県の文化功労者に選ばれたのは洋舞の分野で活躍し、２０２５年３月に亡くなった宇都宮市の故・妻木律子さん当時６８歳と、陶芸美術の分野で活躍を続ける芳賀町の林香君さん７２歳の２人です。 妻木さんの兄・妻木勉さんと、林さんの２人には北村一郎副知事から表彰状が手渡さ