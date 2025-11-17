中日の大島洋平外野手（４０）が１７日、ナゴヤ球場で契約更改交渉を行い、４０００万円ダウンの年俸６０００万円プラス出来高払い（金額は推定）でサインした。大島は今季５９試合に出場し、打率２割４分２厘、０本塁打、４打点。今季の出場試合数はプロ入り最少となった。「ベンチからスタートだったり、たまにスタメンとか出場機会が減った中でまだまだ自分の中でも進化したい。ちょっと物足りない数字かなと思っています」