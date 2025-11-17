J1通算250試合出場、クラブ史とともに歩んだ12年間に幕川崎フロンターレは11月17日、DF車屋紳太郎が2025シーズン限りで現役を引退すると公式発表した。現在33歳の車屋は筑波大学から2014年にJFA・Jリーグ特別指定選手として川崎に加入。同年のプロ契約以降、川崎一筋で12シーズンをプレーしてきた。J1通算250試合に出場し5得点。天皇杯34試合3得点、リーグカップ28試合1得点、AFCチャンピオンズリーグ（ACL）でも通算30試合3