カンロは11月18日、「あの日見上げた雲グミ」(参考価格184円)を全国のファミリーマートで発売する。「あの日見上げた雲グミ」(参考価格184円)「あの日夢見た」シリーズは、"子どものころに思い描いた夢を叶えるようなグミ"をコンセプトに誕生した。2021年に限定販売した「あの日夢見た雲グミ」は、まるで空に浮かぶ雲を食べるような非日常の世界観や、雲をイメージしたエアレーショングミのふわもち食感が受け入れられ、SNSでは青