オスカルが退院したブラジル1部サンパウロに所属する元ブラジル代表MFオスカルが、無事に退院したとブラジルメディア「TNT Sports」が報じている。オスカルは2012年、イングランド1部チェルシーで活躍し、ブラジル代表としても2014年にブラジルで開催されたワールドカップ（W杯）にも出場するなど、世界的な名選手としての地位を確立した。そんなキャリアの絶頂期にいた2017年、オスカルは中国の上海上港（当時名称）に移籍し