¾®ÎÓÍ´´õ¤¬¤¤¤ï¤Æ¤òÂàÃÄ¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ï11·î17Æü¡¢MF¾®ÎÓÍ´´õ¤È¤Î·ÀÌó¤ò2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤·¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß33ºÐ¤Î¾®ÎÓ¤Ï¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôSC¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ø°ÜÀÒ¡£°Ê¹ß¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢2022Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ø²ÃÆþ¡£2023Ç¯¤«¤é