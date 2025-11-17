21日に行われる第7管区海上保安本部との合同訓練を前に、ベトナム海上警察の巡視船が17日、博多港に初めて寄港しました。 午前10時ごろ、ベトナム海上警察の巡視船が初めて博多港に着岸し、福岡海上保安部に所属する海上保安官らおよそ40人が出迎えました。ベトナム海上警察は21日までの滞在中、海保の巡視船の視察や連携強化に向けた協議などに臨みます。■海上保安庁・八代典昭 専門官「海をめぐる問題は非常にグローバ