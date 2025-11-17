ファミリーマートは11月18日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「賛否両論」の笠原将弘シェフ監修「卵黄風ソース入り鶏つくね」(428円)を全国のファミリーマートで発売する。「賛否両論」笠原将弘シェフ監修「卵黄風ソース入り鶏つくね」(428円)賛否両論は、東京都渋谷区恵比寿にある日本料理店。「腕・舌・遊び心」をモットーに、独創的な感性で作り上げる料理が評判となっている。同社では、2024年8･9月におむす