中国南部の広東省肇慶(ちょうけい)市で、直径820〜900mの巨大なクレーターが発見されました。「Jinlin crater(金林クレーター)」と名付けられたこのクレーターは、約1万1700年前から現代に至る完新世にできた、かなり新しいものであるとのことです。Jinlin crater, Guangdong Province, China: Impact origin confirmed | Matter and Radiation at Extremes | AIP Publishinghttps://pubs.aip.org/aip/mre/article/11/1/013001/336