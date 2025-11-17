栃木県内では１１月４日から１０日までの７日間に交通死亡事故で４人が亡くなったことを受け県内すべての地域に１６日まで「交通死亡事故多発警報」が発令されています。 宇都宮市の商業施設では１４日、悲惨な交通事故を防ごうと警察と中学生による広報活動が行われました。 街頭で広報活動を行ったのは宇都宮市の若松原中学校の２年生ら４人です。 栃木県交通安全協会のマスコットキャラクター「ちゃんと君」と一緒にビ