1.高い場所に登りたい 猫は高い場所に登るのが大好き。というのも、自然界では高い場所に登ることで広い範囲を見渡すことができるため、周囲の安全を確認したり、獲物の動きを観察したりするのに都合が良かったからです。 この行動は室内で暮らす猫にも残っており、見晴らしのいいテーブルの上は、猫にとって絶好の見張り台となっているのです。 高い場所に登るのは猫の本能でもありますので、やめろと言ってやめ