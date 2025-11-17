岡山市北区の吉備津神社にて、国宝である本殿・拝殿の再建600年を記念した奉祝行事が、2025年11月21日(金)から11月24日(月・振休)までの4日間にわたり開催されます。世界的照明デザイナー・石井幹子氏による国宝のライトアップ点灯式や、デザイナー・水戸岡鋭治氏による「鳥観図屏風」奉納祭など、伝統と創造が響き合う多彩な催しが入場無料で行われます。歴史と伝説が息づく社殿を舞台に、世代を超えて心に残る時間が楽しめます。