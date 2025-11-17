アジアの地方議員などが一堂に会して、地域課題などについて意見を交わすアジア地方議員フォーラムが17日、福岡市で始まりました。福岡市博多区のグランドハイアット福岡で開かれたフォーラムには、フィリピンや台湾のほか、今回は初めてスペインとブラジルからも加わり、7つの国と地域のおよそ180人が参加しました。今回のフォーラムは、人・動物の健康と、環境の健全性を一体的に守る「ワンヘルス」がテӦ