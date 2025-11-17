岡山県庁 「子育て家庭留学」について知ってもらおうと、岡山県が17日、体験動画や体験記を公開しました。 岡山県の「子育て家庭留学プログラム」事業は、将来の結婚や子育てに関心や不安がある若い世代が子育て中の家庭を訪問し、将来設計のヒントを得る「体験型プログラム」です。岡山県によりますと、2024年度は27件実施し、35人が参加したということです。 動画では、体験した専門学校生が、印象に残ったことや留学