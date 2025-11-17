セブン‐イレブンは11月18日14:00より、「セブン‐イレブン 福袋 2026」(3,630円)の予約受付をセブンネットショッピングで開始する。「セブン‐イレブン 福袋 2026」(3,630円)今年の福袋は、コラボ商品を含むオリジナルグッズ4点と、全国のセブン‐イレブンで使える最大合計3,300円引き(セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引き)相当の電子クーポンがセットになった、お得な内容となっている。オリジナルグッズには、店頭をモ