全国高校サッカー選手権栃木県大会は１５日、宇都宮市で決勝が行われ、全国への切符をかけて矢板中央と宇都宮短大附属が対戦しました。 カンセキスタジアムとちぎを舞台にした初めての栃木県大会の決勝は３年連続１５度目の王座を狙う赤と黒のユニフォームの矢板中央と５度目の決勝で初の頂点を狙う青のユニフォームの宇都宮短大附属の対戦です。 両チームが決勝で顔を合わせるのは５年ぶりです。 試合