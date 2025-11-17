ÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éºî²È¤Ë¤è¤ë¼ê¤Å¤¯¤êºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉÍ¾¾¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þ¥ë¥·¥§2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2Æü´Ö¹ç·×¤ÇÌó800¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»¨²ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É16,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢15¼ïÎà¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊ¸